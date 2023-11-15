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«Известия» узнали подробности назначения Гергиева главой ГАБТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Художественный руководитель и директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Решение о назначении Гергиева главой ГАБТ было принято на самом высоком уровне, сообщили источники «Известий».

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Вопрос поднимался еще весной 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать над объединением Мариинского и Большого театров.

«Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — сказал тогда Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Предложение объединить два театра в 2022 году прозвучало не впервые. Как отмечал сам Гергиев, это обсуждалось еще Виктором Черномырдиным.

Источники «Известий» отметили, что в апреле 2022 года Валерий Гергиев отказался от прямого предложения возглавить ГАБТ, но теперь согласился. Переговоры шли, фактически, полтора года.

Пока не известно, в какой форме будет переходить передача контроля над ГАБТ. Возможно, должность Гергиева не будет звучать как «худрук» или «генеральный директор». Это говорит о том, что Владимира Урина сменит другой человек, но фактический контроль над театром будет осуществлять именно Гергиев — в рамках объединения Мариинского театра и ГАБТ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вышел над сценой: Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту главы ГАБТ

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