«Известия» узнали подробности назначения Гергиева главой ГАБТ

Художественный руководитель и директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Решение о назначении Гергиева главой ГАБТ было принято на самом высоком уровне, сообщили источники «Известий».

Вопрос поднимался еще весной 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать над объединением Мариинского и Большого театров.

«Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — сказал тогда Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Предложение объединить два театра в 2022 году прозвучало не впервые. Как отмечал сам Гергиев, это обсуждалось еще Виктором Черномырдиным.

Источники «Известий» отметили, что в апреле 2022 года Валерий Гергиев отказался от прямого предложения возглавить ГАБТ, но теперь согласился. Переговоры шли, фактически, полтора года.

Пока не известно, в какой форме будет переходить передача контроля над ГАБТ. Возможно, должность Гергиева не будет звучать как «худрук» или «генеральный директор». Это говорит о том, что Владимира Урина сменит другой человек, но фактический контроль над театром будет осуществлять именно Гергиев — в рамках объединения Мариинского театра и ГАБТ.

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Вышел над сценой: Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту главы ГАБТ