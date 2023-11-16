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Врач рассказал о разрушающем воздействии наркотиков на организм

Нарколог Денисенков: употребление наркотиков может привести к онкологии
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Boris Roessler
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Влияние психоактивных веществ (ПАВ) на человека разнообразны и очень губительны. Попадая в организм, они разрушают изнутри не только личность, но и внутренние органы и системы, рассказал 16 ноября в разговоре с «Известиями» врач-психотерапевт, врач-нарколог Антон Денисенков.

«Сначала страдает нейромедиаторная система, которая отвечает за регуляцию нашего ощущения мира и себя. Появляются тревожные состояния, нарушение сна, нарушение адаптации в социуме, депрессивные и маниакальные эпизоды, галлюцинации. Нередко люди, не справившись с расширением сознания, заканчивают жизнь суицидом», — предупредил врач.

Далее, по его словам, страдает сердечно-сосудистая система — наркотики либо замедляют сердцебиение, либо очень сильно его ускоряют, что может стать причиной повышенного давления, инфарктов и остановки сердца.

«При употреблении ПАВ через верхние дыхательные пути происходит воспаление бронхолегочной системы, что в последствии может привести к астме, бронхиту, затруднению дыхания, либо к онкологическим заболеваниям. Кроме того, поражается желудочно-кишечный тракт, вследствие чего могут возникать запоры, либо диарея, тошнота, рвота. Страдает печень и сам желудок, возможно развитие гастрита, язвы и даже рака», — рассказал Денисенков.

Как отметил нарколог, под серьезный удар попадает и мочеполовая система, так как через почки происходит фильтрация поступающих в кровь метаболитов наркосодержащих веществ. Поэтому результатом употребления ПАВ могут стать такие опасные последствия, как токсическая нефропатия, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, некрозы и т.д.

Страдает и кожный покров: возможно изменения цвета кожи, появление гнойничковых высыпаний, потеря эластичности и сухость кожи. Разрушается опорно-двигательный аппарат, так как наркосодержащие вещества выводят из организма полезные микроэлементы и жидкость, добавил специалист.

«В зависимости от класса наркосодержащих препаратов, в большей или меньше степени поражается весь организм, но общая картина для тех, кто решил связать свою жизнь с наркотиками, складывается не благополучно», — подытожил Денисенков.

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