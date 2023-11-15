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Эксперт перечислила способы борьбы с хроническим переутомлением

Наставник Грибук назвала планирование и дневник сна способами борьбы с переутомлением
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Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose
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Хроническое переутомление характеризуется состоянием, при котором организм находится в чрезмерном стрессе и испытывает истощение, снижающие в том числе производительность и ухудшающие социальное взаимодействие. Об этом 15 ноября сообщает гендиректор и партнер онлайн-сервиса наставников по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Яна Грибук.

«Сначала появляется раздражительность, бессонница, усталость по утрам, сонливость, частые простуды. Позже к ним присоединяется низкий уровень энергии, не проходящий даже после отпуска, «туман в голове», спад интереса к работе и снижение эмпатии», ― рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

По словам эксперта, чтобы справиться с хроническим переутомлением, необходим высокий уровень осознанности, который можно достичь с помощью практик медитации и глубокого дыхания.

«Начать надо с приоритизации задач, планирования рабочего времени, разбития больших задач на более мелкие, чтобы организм чувствовал, что хорошо справляется с делами. А также надо мягко и постепенно вводить в свою жизни физические упражнения», ― подчеркнула эксперт.

Кроме того, отметила Грибук, планирование и ведение дневника сна также считаются эффективными способами борьбы с хроническим переутомлением.

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Ранее, 12 мая, в День осведомленности о синдроме хронической усталости, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что чаще всего это состояние встречается в возрасте 40–59 лет. При этом женщины во всех возрастных категориях более подвержены этому заболеванию, составляя 60–85% от всех заболевших.

По ее словам, часто синдром хронической усталости прячет под своей маской хроническую депрессию, тревожный синдром или психосоциальную дезадаптацию и даже такие серьезные заболевания, как, например, шизофрения.

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