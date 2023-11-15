Марафон «Территория гостеприимства» стартовал на выставке «Россия»

Федеральный просветительский марафон «Территория гостеприимства: новые маршруты и инфраструктурные решения» Российского общества «Знание» 15 ноября стартовал в 57-ом павильоне ВДНХ в рамках выставки «Россия».

В ходе лектория перед гостями выставки-форума выступили представители российской туристической отрасли.

«Для нас огромная честь быть первопроходцами, которые создают новую историю гостеприимства в нашей стране. Я считаю, что выставка, на которой мы с вами находимся, точно также является продуктом, который призван удивлять всю страну, весь мир. Тогда, как все страны миры привыкли ездить на Expo (Всемирная выставка, символизирующая индустриализацию. —Ред.), мы взяли и привезли это Expo в нашу страну», — рассказал генеральный директор курорта Mriya Resort SPA Самвел Саруханян.

Кроме того, о развитии отрасли поведали разработчики туристического маршрута «Энергия Ладоги», которые приехали из Санкт-Петербурга специально для проведения лектория. По их словам, маршрут построен вокруг самого большого пресноводного озера Европы. Межрегиональный, он проходит через Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Карелию.

Создатели проекта рассказали о нем с точки зрения построения бренда, указав комфортабельные отели, вошедшие в него. В их список вошла сеть отелей «Точка на карте» — первые модульные отели России, которые функционируют с 2017 года.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Ранее в этот день аналитическая служба туроператора «Cosmos Экспедиция» российского гостиничного бренда Cosmos Hotel Group поделилась результатами исследования, согласно которым запросы на авторские VIP-туры по России в 2023 году увеличились на 20%.