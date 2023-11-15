Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано в среду, 15 ноября, на портале официального опубликования правовых актов.

В соответствии с указом президента России от 5 августа 2022 года о специальных мерах в связи с действиями недружественных стран распоряжение разрешает совершение сделок, прямо или косвенно влекущих установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения долями уставного капитала холдинга.

«Для совершения сделок (операций), указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)», — уточняется в документе.

USM — диверсифицированный холдинг, владеющий и управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий, в частности, в таких компаниях как «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «Мегафон». В 2018 году основные активы были переведены на ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ».

Ранее, 18 сентября, глава государства передал во временное управление Росимуществу доли норвежского медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт». В список переданных активов включены акции и доли Amedia Eastern Europe AS в АО «Прайм Принт Москва», АО «Прайм Принт Екатеринбург», АО «Прайм Принт Новосибирск», ЗАО «Прайм Принт Челябинск» и ООО «Прайм Принт Воронеж».