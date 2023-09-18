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Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского медиахолдинга

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт», следует из указа главы государства, опубликованного в понедельник, 18 сентября, на официальном портале правовых документов.

В список активов, переданных во временное управление, включены акции и доли Amedia Eastern Europe AS в АО «Прайм Принт Москва», АО «Прайм Принт Екатеринбург», АО «Прайм Принт Новосибирск», ЗАО «Прайм Принт Челябинск» и ООО «Прайм Принт Воронеж».

Указ российского лидера вступил в силу 18 сентября.

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Ранее, 16 июля, сообщалось, что во временное управление Росимущества переданы доли пивоваренной компании «Балтика» и российской «дочки» Danone. Уточнялось, что среди прочего ведомству перешло 83 292 493 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Возможность установления временного управления активами лиц из недружественных стран была введена в апреле. При этом временное управление данными активами может прекращаться по решению президента.

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