Путин подписал указ о спецмерах в энергетике из-за действий недружественных стран

Президент России Владимир Путин 5 августа подписал указ, согласно которому в финансовой и топливно-энергетической сферах будут применяться специальные меры из-за действий недружественных стран.

Согласно постановлению, до 31 декабря 2022 года запрещаются сделки с акциями и долями стратегических компаний РФ для иностранных инвесторов из недружественных стран.

«<…> до 31 декабря 2022 г. запрещается совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, долями (вкладами), <…> при условии, что данные ценные бумаги <…> принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации <…> недружественные действия», — говорится в первом пункте постановления.

Кроме того, вводятся ограничения на заключение сделок с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении. Путин поручил правительству за 10 дней подготовить список компаний ТЭКа и банков, сделки с долями которых будут запрещены.

30 июня на официальном портале правовой информации опубликовали указ Путина о специальных мерах в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в связи с недружественными действиями иностранных государств. Глава государства постановил создать общество с ограниченной ответственностью, которому будут переданы все права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».

Подобное решение российского президента продолжает ранее начатую политику адаптации экономики РФ к условиям внешнего давления. Так, следуя ей, с 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Путин подписал соответствующий указ 31 марта. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте будет восприниматься как неисполнение контрактных обязательств.

Затем, 24 мая, Госдума приняла в первом чтении проект, допускающий внешнее управление в объявивших об уходе из России компаниях. Новые нормы могут коснуться компаний, принявших решение об уходе с российского рынка без очевидных экономических причин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в апрельском интервью «Известиям» рассказал, что у ведомства есть план по замене ушедших компаний из России. Он добавил, что Россия с 2014 года начала формировать государственно-информационную систему промышленности. По его словам, страна выходит уже на второй этап импортозамещения, который начался в прошлом году.