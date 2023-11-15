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В Алжире выразили интерес к росту поставок молочной продукции из РФ

«Агроэкспорт»: в Алжире интересуются расширением поставок молочной продукции из РФ
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Алжире заинтересовались расширением поставок российской молочной продукции, сообщили «Известиям» 15 ноября в федеральном центре «Агроэкспорт».

Как отмечается, о своих интересах представители алжирского бизнеса заявили в ходе рабочей встречи с российскими компаниями — экспортерами продукции Агропромышленного комплекса (АПК) накануне.

«Алжир — вторая страна в мире по объему импорта сухого молока, и российские поставки могут занять достойное место на этом рынке. На протяжении последних месяцев уже ведется активная работа с алжирскими компаниями по налаживанию поставок сухой молочной продукции», — заявил руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов.

В свою очередь, его заместитель Андрей Кучеров обратил внимание на то, что РФ в настоящее время входит в десятку мировых лидеров по производству сухого цельного и сухого обезжиренного молока. В то же время, Россия находится на третьем месте в мире по выпуску сыра и творога, на пятом — по выпуску коровьего молока и сливочного масла.

«Мы уже встречались с российскими производителями и заключили ряд соглашений о поставках молочной продукции. Россия — огромный рынок, имеющий значительные экспортные возможности, и мы надеемся, что в ближайшее время торговля между двумя странами будет расширена за счет молочной продукции», — приводят в «Агроэкспорте» слова директора Global Marketing and Consultancy Абель Буреннана.

Уточняется, что также генеральный директор Promasidor Djazair Джереди Маатуг заявил о желании компании ближе познакомиться с российскими производителями молочной продукции, ассортиментом, а также сотрудничать в разработке технологий и подготовке специалистов.

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