УЕФА представил мяч Евро-2024 под названием «Любовь к футболу»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч чемпионата Европы 2024 года (Евро-2024) в Германии под названием «Любовь к футболу». Об этом в среду, 15 ноября, сообщила пресс-служба спортивной организации.

На сайте УЕФА отмечается, что мяч выполнен в белом цвете и имеет треугольные узоры красных, синих, зеленых и оранжевых цветов. Кроме того, он экологически чистый, так как при его производстве использовали переработанный полиэстер и чернила на водной основе, а также кукурузное волокно, сахарный тростник, древесную массу и каучук.

«При разработке этого официального мяча мы были вдохновлены энергией и разнообразием турнира, а также любовью Европы к футболу. Имея это в виду, мы надеемся, что FUSSBALLIEBE («любовь к футболу». — Ред.) принесет радость, где бы его ни пинали», — отметил вице-президент по продукту и дизайну Adidas Football Сэм Хэнди.

Впервые в истории чемпионата Европы будет использована технология по отслеживанию передвижения мяча, это поможет судьям принимать решения.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Ранее, 20 июня, стало известно, что в Германии представили официальный талисман турнира. Им стала популярная детская игрушка — плюшевый мишка, появившийся в Германии в начале XX века.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.