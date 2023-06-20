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Плюшевый медведь выбран официальным талисманом Евро-2024

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Фото: UEFA
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Медведь выбран официальным талисманом чемпионата Европы 2024 года (Евро-2024) в Германии. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте.

В Германии менее чем за год до старта Евро-2024 представили официальный талисман турнира. Им стала популярная детская игрушка — плюшевый мишка, появившийся в Германии в начале XX века.

Будущий маскот турнира сначала посетил одну из немецких школ, а позднее он будет представлен публике на товарищеском матче между Германией и Колумбией на стадионе «Фельтинс-Арена», сообщает УЕФА.

Также уточняется, что в течение следующих двух недель дети и болельщики смогут проголосовать за имя талисмана. На выбор предлагается четыре варианта, вдохновленных немецким словом «Bär» («Медведь». — Ред.): «Albärt», «Bärnardo», «Bärnheart» и «Herzi von Bär».

«Маскот начнет свое путешествие #MakeMoves в школах по всей Европе, призывая учеников использовать свою физическую активность, чтобы его оживить и заставить двигаться», — говорится в сообщении.

В частности, дети при помощи технологии захвата движения смогут анимировать талисман, записывая собственные футбольные движения и празднования, уточняет УЕФА.

Евро-2024 пройдёт в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

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28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.

Данные решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Российский футбольный союз, в свою очередь, выразил несогласие с решением футбольных ассоциаций.

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