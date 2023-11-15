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На выставке «Россия» представили достижения Забайкальского края

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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На международной выставке-форуме «Россия» в Москве 15 ноября состоялся день Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов представил главные достижения.

«Мы очень рады показать вам Забайкальский край — это несметные природные богатства, огромные просторы, поразительная история, удивительная красота природы. Но самое главное богатство — это люди. Невозможно в двух словах описать всю ценность и всю многогранность человеческого ресурса Забайкалья. Наши люди просты, прямы, очень отзывчивы и очень сердечны, очень талантливы. Огромное количество чемпионов, великих деятелей культуры, искусства, предпринимателей родом из Забайкальского края», — отметил Осипов во время презентации.

Президент России Владимир Путин отмечал вклад жителей в экономику страны. Подчеркивается, что новые возможности у региона появились благодаря инициативам главы государства по развитию Дальнего Востока.

На выставке представлена интерактивная экскурсия на велосипедах по природным и культурным достопримечательностям региона: Чарским пескам, Даурскому заповеднику, Агинскому дацану, ленд-парку Тужи.

Гости стенда могли примерить с помощью нейросети образ Чингисхана, декабриста, традиционный эвенкийский или бурятский наряд, облачение буддийского монаха. В этом виде можно сфотографироваться, а затем выложить фото в соцсети или отправить на электронную почту.

Организаторы выставки учили всех желающих национальным видам спорта — Нээр шаалга (соревнования в умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов — Ред.) и Бухэ Барилдан (борьба тюркских и монгольских народов — Ред.). На стенде представлены экспонаты Международной ассоциации бурятских оружейников и Академии бурятского национального искусства Баясхаланова, скульптуры «Ясновидение» и «Рождение гения» всемирно известного забайкальца Даши Намдакова.

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Также на выставке 14 ноября уже рассказали о достижениях Магаданской области, в частности, в областях горнодобывающей и рыбной промышленности, а также о новых культурных проектах и туристических программах. Глава области Сергей Носов отметил, что в регионе начались изыскания других полезных ископаемых и развитии энергетике на Колыме.

В рамках выставки-форума «Россия» представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

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