Пламенный мотор: как проходит Dubai Airshow-2023

В Дубае в середине ноября проходит Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow – 2023, который называют крупнейшим в истории ОАЭ. В нем принимает участие почти 1,5 тыс. производителей из 95 стран. Есть там и стенды ключевых российских компаний. Что могут увидеть посетители — в галерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Всего на мероприятии представлено около 180 самолетов и вертолетов из разных стран. На фото: представители ВВС США у модели российского боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023 в Дубае
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow – 2023
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Показательные полеты российского боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор»
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Стенд «Роскосмоса» на Международном авиационно-космическом салоне в Дубае
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Макет российского ракетного двигателя РД-171 на стенде «Роскосмоса»
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Журналисты работают на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow – 2023 в Дубае
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Электрический вертикально взлетающий и садящийся аппарат (eVTOL), представленный на стенде компании «Lilium» на Международном авиационно-космическом салоне в Дубае
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Китайский учебно-боевой самолет L-15 на авиасалоне в Дубае
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
По оценкам организаторов, за несколько дней мероприятие посетят десятки тысяч зрителей
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Стенд компании «Ростех» на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Самолет Embraer-195 Е2 на Международном авиационно-космическом салоне в Дубае
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Военно-транспортный самолет Airbus A400M на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Пассажирский самолет Airbus A-350-1000 во время демонстрационного полета
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Беспилотный летательный аппарат «Garmoosha» на стенде американской компании «Edge»
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Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Выступление одной из многочисленных пилотажных ггрупп на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023 в Дубае
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