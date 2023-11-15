Пламенный мотор: как проходит Dubai Airshow-2023

В Дубае в середине ноября проходит Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow – 2023, который называют крупнейшим в истории ОАЭ. В нем принимает участие почти 1,5 тыс. производителей из 95 стран. Есть там и стенды ключевых российских компаний. Что могут увидеть посетители — в галерее «Известий»