Сезон разводки мостов на рукавах Невы закрылся в Петербурге

В Санкт-Петербурге в среду, 15 ноября, завершился навигационный период для разводки мостов, которые расположены на Неве, Большой и Малой Неве. Речь идет о Сампсониевском, Кантемировском и Гренадерском мостах.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста», в этом году переправы разводили шесть раз, в половине случаев это были технические разводки, чтобы проверить готовность к навигации.

Разводка мостов по-прежнему возможна для пропуска единичных судов и после закрытия навигационного периода. Технологические разводки планируются и в декабре, но по отдельному графику, для подготовки переправ к зиме.

Ранее сообщалось, что интерактивный стенд Санкт-Петербурга заработал на выставке-форуме «Россия», открывшейся на ВДНХ. Стенд на 90% состоит из мультимедийных решений, его задача — продемонстрировать развитие города во всех сферах.