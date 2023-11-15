Гигантский тульский пряник изготовили на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» кондитеры из Тулы изготовили для ее участников тульский пряник весом 25 кг. Гигантский сладкий символ Тульской области попробовало более 500 человек.

Кроме того, как пишет «ТСН24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, на стенде области был представлен прянично-пастильный торт «Тула», который соединил в себе два главных вкуса региона: пастилы и тульского пряника.

Ранее, 10 ноября, на выставке-форуме «Россия» прошла церемония бракосочетания «День космического масштаба». Молодожены объяснили, что вся их жизнь связана с космосом. Они признались, что даже познакомились на космодроме Восточный.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций.