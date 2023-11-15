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Грузовик насмерть сбил человека на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На МКАД в Москве утром в среду, 15 ноября, погиб человек, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.

Авария произошло около 9:00. Водитель Ford Transit остановился в районе 77-го км внешней стороны МКАД в крайней правой полосы и вышел на проезжую часть. В этот момент его сбил грузовик DAF.

«В результате наезда мужчина-водитель от полученных травм скончался На месте дорожного происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП затруднено», — добавили в ГАИ.

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Как отметили в дептрансе Москвы, на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На внешней стороне 82-го км МКАД грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода, столкнувшись с двумя остановившимися транспортными средствами. Пешеход от полученных травм скончался.

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