Человек погиб в результате ДТП с грузовиком на МКАД

На внешней стороне 82-го км МКАД грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода, столкнувшись с двумя стоячими транспортными средствами. Об этом 7 ноября рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Сообщается, что пешеход от полученных травм скончался. На месте работают оперативные службы города и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Движение в районе ДТП, по данным сервиса «Яндекс Карты», незначительно затруднено.

Ранее в этот день в Дагестане произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек. Авария произошла на 9-м км автодороги Махачкала – Каспийск – Аэропорт. Одновременно столкнулись девять автомобилей. Пострадавших с различными травмами доставили в больницы.