Несколько рейсов задержали на вылет из Екатеринбурга из-за непогоды

Пять рейсов задерживаются на вылет из аэропорта «Кольцово» Екатеринбурга, об этом 15 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта.

В ночь на 15 ноября на территории Свердловской области шел дождь, местами с мокрым снегом. Сейчас Екатеринбург накрыл сильный снегопад, при этом температура воздуха находится на уровне 1 градуса тепла.

На данный момент задержаны рейсы в Москву авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии», Smartavia и «Аэрофлот».

По словам пассажиров, в настоящее время они ждут вылета в салоне самолета.

«Полтора часа так стоим. Рядом самолет тоже полный, тоже ждут», — поделился один из пассажиров в соцсетях.

Как отмечается, самолеты стоят в очереди на проведение противообледенительной обработки. Они уже начали вылетать, добавили в пресс-службе аэропорта.

Ранее, 10 ноября, в Хабаровском крае по аналогичной причине были задержаны пять авиарейсов. Кроме того, ограничения на движение были введены и для автобусов на федеральных трассах. В школах и детских садах было введено свободное посещение.