В Хабаровске пять авиарейсов задержаны или перенесены из-за непогоды

Пять авиарейсов задержали или перенесли в Хабаровском крае из-за метеоусловий в аэропортах назначения. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили в Telegram-канале Международного аэропорта Хабаровск.

«По метеоусловиям аэропортов назначения перенесено время вылета следующих рейсов: Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Херпучи за 8 ноября <…>, Хабаровск – Богородское за 9 ноября <…>, Хабаровск – Чумикан за 9 ноября <…>, Хабаровск - Ноглики <…>, Хабаровск - Николаевск-на-Амуре – Аян», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Хабаровских авиалиний» отметили, что рейс за 10 ноября в Аян и обратно перенесен на 11 ноября из-за ветра до 20 м/с в селе. Время вылета в село Богородское за 9 ноября все еще не назначено из-за сильного снега, а видимость не превышает 1 тыс. м. Рейс, который должен был состоятся 8 ноября в Херпучи и обратно также перенесен на 11 ноября, так как в пункте назначения снегом засыпало взлетно-посадочную полосу.

Снежный циклон активно действовал в Хабаровском крае 6 и 7 ноября, но потом ушел на восток за Курильские острова. В городе был сильный снег, гололед и усиление ветра до 18–23 м/с.

Ограничения на движение были введены для автобусов на федеральных трассах. В школах и детских садах было введено свободное посещение.

Новый мощный циклон пришел вечером 9 ноября и будет действовать вплоть до 11 числа. Ожидается сильный снег и усиление ветра до 15–20 м/с.

Ранее, сообщалось, что на Сахалине задерживаются рейсы из-за плохой погоды. Из-за дождя со снегом и сильного ветра были задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова. Также перенесли четыре рейса на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском, где наблюдалась метель.