Более 60% граждан выступили против изображения культовых объектов на купюрах

Подавляющее большинство участников опроса «Известий», который в рамках дополнительного этапа проекта «Новые банкноты» был проведен в телеграм-канале и соцсетях 13 октября, выбрали вариант, подразумевающий, что нужно отказаться от изображения религиозных сооружений на купюрах. «Известия» предложили несколько вариантов ответов, которые помогли бы найти устроившее всех решение для изменения оборотной стороны купюры в 1000 рублей.

Самая высокая доля респондентов, отдавших свои голоса за такое решение, оказалась во «ВКонтакте». Там отказ от использования церквей и мечетей на дензнаках поддержали 65,57% подписчиков. В Telegram за этот вариант проголосовали почти 60% (59%) участников опроса. Примерно такой же — 60,9% — результат мы получили и от пользователей «Одноклассников». То есть в среднем более 60% участников сочли, что лучше избегать изображений культовых сооружений на купюрах.

Варианты ответов для опроса «Известиям» помогли сформировать эксперты, опрошенные перед началом дополнительного этапа проекта «Новые банкноты», который «Известия» провели в 2021 году для выбора модернизированных бумажных 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

В середине октября Центробанк представил уже готовые дензнаки. В том числе и обновленную купюру 1 тыс. рублей, которая вызвала недовольство некоторых православных священников. Дело в том, что на оборотной стороне изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста на куполе. Сняли его сразу после революции в 1917 году, и здание давно не использовалось в качестве культового учреждения.

Сейчас в нем находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана. Но рядом с церковью была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Через два дня Центробанк отозвал спорную банкноту.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Глаз народа: 60% граждан выступили за отказ от изображения храмов на купюрах