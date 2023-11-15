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Продажи пива в розлив навынос намерены ужесточить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуме предложили ужесточить продажи пива в розлив навынос. Обычно они встречаются в магазинах «Живое пиво» или в «наливайках», которые днем работают как розничная точка, а вечером как общепит. Так, первый зампред фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев инициировал поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ).

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Парламентарий уверен, что в действующем законодательстве нужно предусмотреть новый термин — «розничная продажа в розлив навынос пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи». Плюс к этому, нужно обозначить особенности регулирования такой реализации, рассказал он «Известиям».

Гусев подчеркнул: сейчас 171-ФЗ установил, что есть два типа продаж спиртного — в рознице и в общепите. Причем у каждого варианта есть свои правила торговли. Например, для магазинов есть требования, которые защищают права потребителей, а также работают на прослеживаемость продукции. Так, на этикетке с бутылкой пива следует размещать информацию о товаре: его состав, срок годности, производителя и многое другое.

Но продажи пива в розлив навынос отличаются: вместо производителя сам продавец разливает продукцию в тару и укупоривает ее. В таком случае недобросовестные торговцы могут продавать дешевую продукцию по более высокой стоимости, не соблюдать сроки годности после вскрытия кеги, продавать неучтенное пиво несколько раз по одним и тем же документам, использовать гибридный формат продаж: магазин и общепит и так далее.

Поэтому депутат предлагает обязать продавцов таких заведений лишь однократно укупоривать бутылку таким образом, чтобы было видно: ее не вскрывали. А также располагать на пиве и других напитках этикетку с информацией о составе, сроке годности продукции и другой обязательной по закону информацией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пенным делом: продажи разливного пива навынос хотят ужесточить

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