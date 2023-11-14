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Пиджак Владимира Жириновского выставят на аукционе в Петербурге

Пиджак Жириновского выставят на аукционе в Петербурге за 200 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пиджак политика Владимира Жириновского выставят на аукционе в Санкт-Петербурге. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

«Лот №179 — пиджак Владимира Вольфовича Жириновского. В комплекте с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы, подписанным лично В. В. Жириновским. Стартовая цена пиджака с плеча легенды — 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы РАД, которое цитирует ТАСС.

Аукцион под названием «Предметы искусства. Редкие книги. Автографы» состоится 23 ноября. Вместе с пиджаком политика среди лотов представят пуанты балерины Майи Плисецкой и знаменитое фото Че Гевары.

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Еще один пиджак лидера партии ЛДПР продали за 280 тыс. рублей на аукционе «Литфонда» в марте этого года. Речь идет о знаменитом красном пиджаке Владимира Жириновского, в котором политик посещал заседания Государственной думы в начале 2000-х.

В июне прошлого года на продажу также был выставлен лимузин Mercedes-Benz S-класса Pullman 2002 года выпуска, принадлежавший Жириновскому. Его оценили в 2,5 млн рублей.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

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