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Лимузин Жириновского выставлен на продажу

20-летний лимузин Жириновского выставлен на продажу за 2,5 млн рублей
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Фото: Auto.ru
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Лимузин Mercedes-Benz S-класса Pullman 2002 года выпуска основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского выставили на продажу за 2,5 млн рублей, пишет «Журнал Auto.ru» со ссылкой на продавца.

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Автор объявления обращает внимание на то, что за два десятилетия машиной владел только сам Жириновский. Но по информации «Про Авто», в ПТС Mercedes вписаны три владельца. Последний владеет автомобилем с октября 2021 года. К тому же на лимузин могут быть наложены юридические ограничения.

Пробег машины составляет 155 тыс. км, автомобиль в хорошем состоянии, отмечает продавец. Он признался, что машина попадала в ДТП, однако потертости на кузове в результате аварий — самое страшное, что с ней происходило.

В салоне машины кожаные кресла для четырех человек, сидеть возможно по парам друг напротив друга. Там есть массивная центральная консоль с откидными столиками, мониторами, телефон и медиасистема.

Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

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