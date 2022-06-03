Лимузин Жириновского выставлен на продажу

Лимузин Mercedes-Benz S-класса Pullman 2002 года выпуска основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского выставили на продажу за 2,5 млн рублей, пишет «Журнал Auto.ru» со ссылкой на продавца.

Автор объявления обращает внимание на то, что за два десятилетия машиной владел только сам Жириновский. Но по информации «Про Авто», в ПТС Mercedes вписаны три владельца. Последний владеет автомобилем с октября 2021 года. К тому же на лимузин могут быть наложены юридические ограничения.

Пробег машины составляет 155 тыс. км, автомобиль в хорошем состоянии, отмечает продавец. Он признался, что машина попадала в ДТП, однако потертости на кузове в результате аварий — самое страшное, что с ней происходило.

В салоне машины кожаные кресла для четырех человек, сидеть возможно по парам друг напротив друга. Там есть массивная центральная консоль с откидными столиками, мониторами, телефон и медиасистема.

Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.