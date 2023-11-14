Депутат Госдумы поддержала совмещение женщинами карьеры с материнством

Депутат Госдумы Наталия Полуянова («Единая Россия») раскритиковала позицию коллег по парламенту о том, что женщины должны отказываться от образования в пользу рождения детей. В комментарии «Известиям» 14 ноября она отметила, что отмена гендерных барьеров и предрассудков даст возможность женщинам для большей самореализации.

«Среди моих коллег очень много трудолюбивых женщин-профессионалов и при этом заботливых мам, счастливых жен. Большое заблуждение в том, что это несовместимые вещи. Многозадачность — наша отличительная черта. Мы прекрасно умеем совмещать эти роли», — подчеркнула парламентарий.

Депутат добавила, что меры, направленные на улучшение демографической ситуации, разрабатываются как на федеральном, так и на региональных уровнях. При этом процесс этот небыстрый, и на него влияют многие факторы. Однако фактор наличия у женщины высшего образования и возраст, в котором она становится матерью, на влияют на демографию.

«Считаю, что разумнее всего и в профессиональном, и уж тем более в личном плане отдавать предпочтение самой женщине и ее выбору. И уважать его, потому что всë индивидуально. <…> Считаю что, мы, женщины, давно уже независимы от возрастных рамок и якобы устоявшихся убеждений по многим вопросам. Женщины во все времена умели совмещать роль мамы и жены, оставаясь при этом профессионалом в той отрасли, которую представляют», — добавила Полуянова.

До этого, 11 ноября, сенатор Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова в интервью телеканалу «Царьград» призвала молодых девушек переориентироваться с получения высшего образования на рождение детей. Она отметила, что молодые люди иногда тратят время на получение высшего образование, а потом оно, по сути, ни к чему не приводит, и они идут работать по другим специальностям. В итоге такой «поиск себя» затягивается на долгие годы, в результате чего упускается детородная функция.

До этого, в сентябре, президент РФ Владимир Путин сообщил о сложностях с преодолением минусовой тенденции в демографии. Ранее, 22 августа, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин указал, что пока в РФ рождается меньше детей, чем год назад. Он отметил необходимость дополнительно поддержать будущих мам и семьи, чтобы добиться перелома в демографической ситуации в стране.

Ранее, 18 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стремление женщин к созданию карьеры, из-за которого откладывается деторождение, является «порочной практикой». По его мнению, по этой причине с возрастом женщины сталкиваются с проблемами со здоровьем, а также невозможностью забеременеть или выносить ребенка.