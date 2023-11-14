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Расширен состав Национального совета по корпоративному волонтерству

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Фото: Getty Images/GIANT7
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На полях XII Московского Международного Форума «Корпоративное волонтерство» был расширен состав Национального совета по корпоративному волонтерству. Об этом сообщила пресс-служба организации.

К 320 участникам Совета из 35 регионов страны присоединились ПАО «Сбербанк», транспортная группа FESCO, системный интегратор «Мобиус Технологии», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «ОПХ» и ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС».

«Сегодняшние подписания отражают системный вклад корпоративного добровольчества в реализацию стратегий устойчивого развития бизнеса, вне зависимости от его размера и сектора экономики. Уверены, что расширение команды деловых единомышленников позволит и дальше повышать эффективность работы Совета, продолжать напрямую содействовать реализации национальных целей развития РФ и целей устойчивого развития ООН путем добровольческих проектов от Калининграда до Владивостока», отметила Ирина Жукова, председатель НСКВ.

«Повестка устойчивого развития очень важна для Сбера, и в ее социальных аспектах наши корпоративные волонтеры — это основной драйвер позитивных изменений, сегодня более 25 000 наших добровольцев вовлечены в проекты в различных регионах страны. Партнерство с Советом поможет нам в дальнейшем улучшении инфраструктуры волонтерства, вместе с этим наши общие усилия внесут еще более значимый вклад в социальное и экологическое развитие регионов присутствия», подчеркнула Резеда Валиуллина, менеджер Дирекции по развитию корпоративной культуры, ПАО «Сбербанк».

«Инициатива проведения волонтёрских акций в нашей компании шла от сотрудников. За два года им удалось провести более 50 мероприятий по таким направлениям как помощь пожилым, оказание помощи приютам для животных, экологические акции. В этом смысле наше вступление в Совет — логичное и органичное продолжение стремления сотрудников компании оказывать социальную помощь и поддержку», сообщила Наталья Бреусенко, старший менеджер по внутренним коммуникациями ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

«Корпоративное волонтерство является одним из приоритетных направлений реализации нашей стратегии в области устойчивого развития. Мы реализуем социальные, культурные и спортивные акции, грантовый конкурс „Море возможностей“, программу поддержки детского семейного чтения и помощи детям с ОВЗ в рамках проекта „FESCO Детям“. Уверены, что мы сможем стать лидерами представительств в регионах нашего присутствия», заявила Александра Семиз, руководитель социальных проектов транспортной группы FESCO.

Национальный совет по корпоративному волонтерству был организован в 2014 году, когда представители социально ответственных компаний создали платформу для взаимодействия и объединения сил и ресурсов для дальнейшего развития корпоративного волонтерства. Совет имеет региональную сеть представительств в 35 субъектах России. Ключевые направления волонтерской деятельности: экологическое, социальное и интеллектуальное (pro-bono).

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