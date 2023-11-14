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В Госдуме одобрили увеличение пенсий неработающим пенсионерам

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании 14 ноября приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в 2024 году будет увеличен размер пенсий неработающим пенсионерам, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.

Отмечается, что новый закон направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности предлагается повысить до 8134,9 рубля. Сейчас размер такой выплаты составляет 7567,3 рубля, а в 2024 году должен был составить 7915,4 рубля.

Кроме того, предлагается повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. В 2023 году его величина составляет 123,8 рубля, а в 2024 году должна была достигнуть 129,5 рубля. Однако теперь, согласно поправкам, в 2024 году он составит 133,1 рубля.

Принятый документ был внесен в Госдуму правительством РФ в сентябре вместе с проектом федерального бюджета России и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Новые нормы затронут более 32 млн граждан РФ.

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Также 14 ноября депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил «Известиям» пользу законопроекта об увеличении пенсии прабабушкам с иждивенцами, принятого депутатами в первом чтении в этот же день. Согласно ему, прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами несовершеннолетних сирот, что даст им право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

В начале октября о росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году заявил министр финансов России Антон Силуанов. До этого, 29 сентября, сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты, в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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