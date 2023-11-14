Два человека пострадали в ДТП в Якутии

Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Алданском районе Якутии. Тяжелые травмы получили два человека.

Авария произошла на федеральной автодороге А-360. По данным ИА SakhaNews, водитель автомобиля Toyota Hilux 1967 года рождения при движении в сторону города Томмот не справился с управлением, пробил металлическое ограждение и вылетел в кювет.

Автомобилист и его пассажир доставлены в травматологическое отделение Алданской центральной районной больницы. В ГИБДД уточнили, что стаж вождения мужчины за рулем составлял 27 лет. С начала года он дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

В Ставропольском крае легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом Kawasaki. Оба транспортных средства вылетели в кювет, мотоцикл врезался в дорожный знак. 29-летний мотоциклист скончался на месте, водитель легковушки скрылся.