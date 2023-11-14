Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Ставропольском крае
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой погиб мотоциклист. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.
Авария произошла на территории Кочубеевского округа. По неустановленным причинам автомобиль BMW столкнулся с мотоциклом Kawasaki. После удара оба транспортных средства вылетели в кювет, мотоцикл врезался в дорожный знак. Об этом пишет ИА StavropolMedia.
29-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Установлено, что ранее мужчину лишили водительского удостоверения за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, категорию А для управления мототранспортом он никогда не получал. Водитель автомобиля BMW с места происшествия скрылся.
В Приморском крае 60-летний мужчина допустил съезд самодельного транспортного средства в кювет. От полученных травм потерпевший скончался на месте.