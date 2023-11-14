Реклама
Прямой эфир
Общество
ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы
Мир
В Газе назвали БАПОР и МККК соучастниками убийств палестинцев
Общество
В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
Мир
РФ на Dubai Airshow получила около 50 предложений о покупке Ил-76МД-90А
Мир
Минобороны Эстонии сообщило о потребности Украины в 3 млн снарядов в год
Политика
МИД РФ обеспокоился фрагментацией международного сотрудничества в Арктике
Мир
ЦАХАЛ сообщила о взятии ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа
Интернет и технологии
В Китае запустили самый быстрый интернет в мире
Мир
Спикер ВВС ВСУ опроверг сообщения о начале обучении летчиков на F-16 в Румынии
Происшествия
В одном из хостелов Москвы обнаружили тела двух мужчин
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области
Недвижимость
Почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году
Экономика
В правительстве РФ призвали улучшить самообеспеченность по молоку и фруктам

Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Ставропольском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой погиб мотоциклист. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Авария произошла на территории Кочубеевского округа. По неустановленным причинам автомобиль BMW столкнулся с мотоциклом Kawasaki. После удара оба транспортных средства вылетели в кювет, мотоцикл врезался в дорожный знак. Об этом пишет ИА StavropolMedia.

29-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Установлено, что ранее мужчину лишили водительского удостоверения за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, категорию А для управления мототранспортом он никогда не получал. Водитель автомобиля BMW с места происшествия скрылся.

В Приморском крае 60-летний мужчина допустил съезд самодельного транспортного средства в кювет. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023