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Пранкер Вован назвал Латвию одним из самых русофобских государств

Пранкер Вован: латвийские власти не признают усталости от конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) 14 ноября прокомментировал «Известиям» свой разговор с главой МИД Латвии Кришьянисом Кариньшем.

По его словам, разговор с латвийским политиком только подтвердил, что прибалтийские порты очень сильно пострадали от антироссийских санкций. Он отметил, что в этом вопросе государства Балтии «тянут одеяло на себя», предлагая себя в качестве ведущих зерновых портов.

Он добавил, что разговор с минюстом помог заглянуть в закулисье латвийского правительства, «продемонстрировать их жадность».

Пранкер указал, что на его вопрос о возможности введения Латвией полного эмбрго против России Кариньш ответил, что давно намеревается это сделать.

«Он говорит — да, да, конечно. Вот очень, очень хочу, мечтаю, но есть одна проблема: мы не может это сделать по отдельности, потому что, соответственно, если только я это введу, то другие страны будут прибыль от торговли с Россией получать», — указал Кузнецов.

Пранкер добавил, что введение подобного рода ограничений станет ударом для «столь угасающей экономики прибалтийских стран».

По словам Кузнецова, глава МИД Латвии не признал усталости от украинского конфликта в разговоре только потому, что просто не имеет на это права.

«Но ему, как, наверное, одному из этих главных русофобских правительств, конечно, нельзя отказываться, ну ни в коей мере. Если там какая-нибудь [Джорджа] Мелони (премьер-министр Италии. — Ред.) это еще может себе позволить, то ну как это от гражданина США, как раз кем он и является, министр иностранных дел Латвии, ну это невозможно просто такие мысли вообще вслух говорить», — заключил пранкер.

«Россиян буквально на носилках доставляют на экзамены по латышскому языку»
Временный поверенный РФ в Латвии Олег Зыков — о дискриминации русскоязычных, падении транзита и перспективах дипотношений

Ранее в этот день в официальной группе пранкеров Вована и Лексуса (Алексея Столярова) во «ВКонтакте» появилась запись, на которой с ними по телефону говорил Кариньш, предполагая, что общается с высокопоставленным африканским политиком. Министр рассказал об опыте принудительной интеграции русскоязычного населения страны, а также пожаловался пранкерам на проблемы с экономикой.

20 октября временный поверенный российского посольства в Риге Олег Зыков в беседе с «Известиями» указал на установку властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке, которая укладывается в многолетнюю и последовательно реализуемую Ригой линию по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду. Так он прокомментировал голосование латвийских депутатов за новую концепцию национальной безопасности. Один из пунктов документа предусматривает запрет на использование русского языка в общественных СМИ с 2026 года.

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