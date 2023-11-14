Глава МИД Латвии призвал русскоязычных жителей «потрудиться выучить» латышский язык

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, предполагая, что общается с высокопоставленным африканским политиком, поговорил с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Видеозапись беседы 14 ноября опубликована в официальной группе пранкеров во «ВКонтакте».

Так, министр рассказал об опыте принудительной интеграции русскоязычного населения страны. Он заявил, что после «советской оккупации» некоторые решили не становиться гражданами Латвии, однако этот вопрос властям всё-таки удалось решить.

«А теперь с начала конфликта [на Украине] мы просто просим граждан иностранного государства о следующем: если вы хотите жить в Латвии постоянно, не просто проводить здесь отпуск летом, а именно жить в Латвии на постоянной основе, то потрудитесь, пожалуйста, выучить наш национальный язык», — заявил Кариньш.

Глава латвийского МИДа также пожаловался пранкерам на проблемы с экономикой. По его словам, несмотря на снижение уровня инфляции, цены на продукты остаются высокими.

«<...> когда инфляция снижается, это не означает, что все цены падают для населения. То есть цены перестают подниматься еще выше, но цены на продовольствие и так уже очень высокие, стоимость жизни очень высокая. Так что, конечно, это проблема», — заявил Кариньш.

23 октября временный поверенный российского посольства в Риге Олег Зыков заявил «Известиям», что с января по сентябрь 2023 года количество обращений в посольство РФ о переселении из Латвии в Россию увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что это связано с реализуемыми латвийскими властями дискриминационными поправками в миграционное законодательство.

Ранее 3,2 тыс. россиян, проживающих в Латвии, получили уведомления от властей о возможной высылке из страны. С 2022 года постоянный вид на жительство имеют право получить лишь те, кто сдал экзамен по латышскому языку.

20 октября Зыков в беседе с «Известиями» указал на установку властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке, которая укладывается в многолетнюю и последовательно реализуемую Ригой линию по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду. Так он прокомментировал голосование латвийских депутатов за новую концепцию национальной безопасности. Один из пунктов документа предусматривает запрет на использование русского языка в общественных СМИ с 2026 года.