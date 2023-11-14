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Названы самые популярные товары у россиян в дни распродажи

Исследование: больше всего в дни распродаж россияне покупают электронику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самыми популярными категориями товаров во время распродажи 11.11 стали бытовая техника и электроника. Об этом говорится в исследовании экспертов ЮKassa (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), с которым ознакомились «Известия» 14 ноября.

Уточняется, что с 10 по 12 ноября число продаж в этом сегменте выросло на 42%. Вторая по популярности категория — мужская и женская одежда: количество оплат увеличилось в два раза. На третьем месте — БАДы и спортивное питание, в этой категории количество платежей выросло на 85% год к году.

«Каждый год распродажа 11.11 привлекает всё больше россиян. В субботу 11 ноября обороты интернет-магазинов увеличились на 36% по сравнению с субботой 4 ноября. Количество платежей выросло на 16%, а средний чек — на 18%, до 1530 рублей», — отметил коммерческий директор Юmoney Дмитрий Кармишин.

Эксперты уточнили, что по сравнению с обычными днями ноября в дни скидок заметно вырос спрос россиян на ювелирные украшения, и число платежей и плательщиков увеличилось более чем в два раза по сравнению с 7–9 ноября. При этом средний чек снизился на 29%, до 4623 рублей. Аналитики связывают это с тем, что на распродажах обычно покупают больший объем товаров по сниженной стоимости и за меньшую сумму.

Кроме того, во время распродаж наблюдался высокий рост спроса на медицинские услуги, косметику, билеты на выставки и развлекательные мероприятия.

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11.11 — это одна из мировых осенних распродаж наряду с «черной пятницей». Она проводится 11 ноября.

10 ноября советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров рассказал «Известиям», что в период проведения распродаж россиянам стоит быть особенно бдительными, чтобы избежать потери средств из-за действий мошенников. Так, по его словам, возможны сценарии, при которых мошенники создают клоны известных интернет-магазинов или маркетов-однодневок, где указывают значительные скидки на товар.

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