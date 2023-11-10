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Эксперт предупредил о росте активности кибермошенников в «черную пятницу»

Кособуров: во время распродаж мошенники создают клоны известных интернет-магазинов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В период проведения «черной пятницы» россиянам стоит быть особенно бдительными, чтобы избежать потери средств из-за действий мошенников, отметил советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров. Он рассказал «Известиям» 10 ноября, что наиболее распространенными схемами злоумышленников остаются схемы с использованием социальной инженерии, потому что они мало затратные и не требуют особого технического обеспечения или специфических знаний. При этом также аферисты создают фишинговые сайты.

«Во время распродаж также возможны сценарии, при которых мошенники создают клоны известных интернет-магазинов или маркетов-однодневок, где указывают значительные скидки на товар. Если ввести данные на этих сайтах, то мошенники получат полные номера карт и секретные коды для оплаты товаров на интернет-площадках, которые не применяют протоколы защиты платежей типа 3DSecure. В самом худшем случае мошенники могут перепривязать приложение «Госуслуги» или дистанционного банковского обслуживания к своему смартфону», — уточнил он.

Эксперт объяснил, что в случае, если покупатель всё же воспользовался сайтом-клоном, ему нужно незамедлительно обратиться в банк по телефону, указанному на карте. После этого следует заблокировать как саму карту, так и все способы удаленного управления счетами.

«Распознать клоны просто. Необходимо придерживаться правил кибергигиены. Проверять адреса интернет-магазинов при покупке товаров. В адресах клонов может быть заменена буква L на i или О на ноль. Если на малоизвестном интернет-маркете указаны слишком большие скидки, то, с большой долей вероятности, это мошеннических сайт», — добавил он.

Кособуров посоветовал россиянам приобретать товары на известных и проверенных площадках, и через ранее установленные приложения, на которых уже были совершены покупки. Кроме того, стоит оформить отдельную карту для оплаты онлайн, отметил он.

Сделать приложение: число поддельных программ для смартфонов растет
Такие фальшивки помогают преступникам похищать данные пользователей

Ранее, 2 августа, сообщалось, что в первом полугодии 2023 года число фейковых приложений, ворующих персональные данные пользователей, выросло на 34%. Как рассказал «Известиям» технический директор компании Weblock (входит в холдинг «Гарда») Лука Сафонов, особенно часто злоумышленники подделывают банковские приложения, приложения мессенджеров и соцсетей, а также средства анонимизации. Лидирует в этом направлении операционная система (ОС) Android, в которой есть возможность установки приложений в обход официальных маркетплейсов.

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