В Пятигорске возбудили дело после кражи мужчиной около 1,6 тыс. лотерейных билетов

В Пятигорске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл около 1,6 тыс. лотерейных билетов. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает МВД России по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

По данным ведомства, ночью 38-летний местный житель проник в торговый ларек через окно и похитил лотерейные билеты. На некоторых он успел стереть защитный слой и, ничего не выиграв, выкинул использованные.

Как отмечают в МВД, оставшуюся часть похищенных билетов правоохранители изъяли после проведения процессуальных действий. Их вернули владельцу.

Отмечается, что общая сумма ущерба составляет около 140 тыс. рублей.

Ранее, 13 ноября, источник «Известий» рассказал, что в Москве у владельца музея кукол Михаила Зальцмана пропал плюшевый медведь за $500. Позже выяснилось, что его забрали в счет погашения денежного долга. Учредитель ООО «Музей кукол» Михаил Зальцман узнал об этом из сообщения некого Анатолия, с которым у него имеются договорные отношения. Мужчина принес владельцу музея извинения за то, что сразу не уведомил об этом.