У владельца музея кукол в Москве пропал плюшевый медведь за $500

В Москве у владельца музея кукол Михаила Зальцмана пропал плюшевый медведь за $500. Об этом 13 ноября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, 11 ноября учредитель ООО «Музей кукол» Зальцман обратился в полицию после исчезновения плюшевого медведя, приобретенного за $500.

Позже выяснилось, что медведь был взят в счет погашения денежного долга. Сам Зальцман узнал об этом из сообщения некого Анатолия, с которым у него имеются договорные отношения.

Мужчина принес владельцу музея извинения за то, что сразу не уведомил об этом.

В настоящий момент проводится проверка

Ранее, 3 октября, полиция задержала преступника, который похитил коллекцию статуэток из фарфора известного советского скульптора-керамиста Нины Малышевой стоимостью 30 млн рублей. Похититель продал коллекцию, которую внук Малышевой планировал передать в музей, в один из столичных аукционных домов. Однако полиция оперативно их нашла, изъяла и вернула законному владельцу.