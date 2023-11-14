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Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов

The Guardian: сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026
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Фото: Global Look Press/Loredana Sangiuliano
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Национальная федерация футбола Эритреи приняла решение снять мужскую сборную страны с отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, опасаясь, что игроки могут остаться в зарубежных странах и попросить там политического убежища во время поездок за рубеж. Об этом 14 ноября сообщает британская газета The Guardian.

Несколько близких к команде источников СМИ подтвердили, что федерация действительно пытается предотвратить возможный побег африканских спортсменов, поскольку такие случаи нередки и уже случались ранее. По статистике, начиная с 2009 года более 60 игроков сборной Эритреи попросили о политическом убежище в других государствах.

Отмечается, что некоторые футболисты пытались убедить министерство спорта и культуры африканской страны дать команде разрешение на участие в отборе, однако получили отказ, добавляет «Газета.Ru».

Сборная Эритреи должна была выступить в группе E квалификации вместе с командами Марокко, Конго, Замбии, Нигера и Танзании. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым, в котором примут участие 48 команд.

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Ранее, 21 сентября, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил, что сборная РФ по футболу может принять участие в следующем чемпионате мира (ЧМ‑2026). Кроме того, сообщалось, что грядущий мундиаль пройдет в новом формате.

До этого, 28 февраля 2022 года, ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.

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