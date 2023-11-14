В ОПИ предложили властям ввести фиксированную цену на яйца в РФ

В Общественной потребительской инициативе (ОПИ) предложили властям ввести фиксированную цену на яйца, так как они являются социально значимым и самым доступным для населения товаром. Об этом сообщили «Известиям» в организации.

«У правительства есть возможности регулировать цены на данный товар. Одной из мер могло быть стать установление предельной наценки либо верхней ценовой планки, выше которой яйца в России не могут продаваться», — заявил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, как показывает практика, в ситуациях с ростом цен на социально значимые товары необходимо уделять внимание всей цепочке поставок, потому что зачастую цены вырастают не на этапе их продажи в торговых сетях, а до этого — при появлении посредников-перекупщиков.

«Иногда посредники специально провоцируют дефицит, чтобы произошло повышение цен», — считает эксперт.

В свою очередь, зампред комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов отметил, что рост цен — это всегда болезненная тема, а на продукты — вдвойне чувствительная, потому что большая часть бюджета средней российской семьи уходит именно на еду.

«При этом яйцо — это один из самых популярных продуктов, его используют при приготовлении множества блюд, так что ажиотаж фактически тройной. Напоминает, «гречневый дефицит» 2020 года, когда из-за слухов о повышении цен граждане закупали эту крупу на годы вперед и потом не знали, что делать с этими запасами, потому что гречка так и не подорожала. Прежде всего в подобных ситуациях нужно вести грамотную разъяснительную работу, например о сезонных причинах роста цен», — считает депутат.

По его мнению, если речь действительно о сезонном факторе, о последствиях прошлогоднего мора кур из-за птичьего гриппа, то ситуацию нужно спокойно переждать.

«Возможно, ввести временные ограничения или повышенные вывозные пошлины на экспорт яиц, чтобы насытить внутренний рынок. А если где-то производители и продавцы сговорились, чтобы подзаработать на этой ситуации, то меры должна принять ФАС — инструменты для этого есть», — отметил он.

Ранее в этот день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что проанализирует ценообразование на куриные яйца. Уже направлены запросы производителям и 10 федеральным ритейлерам.

В Минсельхозе рассказали «Известиям», что министерство ведет работу по увеличению импорта куриных яиц из стран ЕАЭС. Там уточнили, что это одна из мер, которая может повлиять на стабилизацию роста стоимости данного продукта.

При этом в секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова «Известиям» сообщили, что на прошлой неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. По его итогам в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений, в том числе ФАС совместно с Минсельхозом провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями.