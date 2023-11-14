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В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин

ООН: Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин в Изюме
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий в городе Изюм Харьковской области. Об этом 14 ноября заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — цитирует «РИА Новости» Хизнея.

Исследователь указал, что UNIDIR также обладает информацией применения противопехотных мин в Донецке. По его словам, местные жители снимали, как подбирают эти мины и стреляют по ним.

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Ранее в этот день российские саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как передал корреспондент Кирилл Ольков, побывавший на одной из точек, где работал сводный отряд разминирования инженерных войск, саперы по-прежнему находят противопехотные мины и вовремя их обезвреживают.

До этого, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов также указал на нарушение Киевом Оттавской конвенции. Он отметил, что украинские военные целенаправленно минируют объекты гражданской инфраструктуры противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» целый ряд населенных пунктов и городов Донбасса.

Кроме того, в середине октября житель Донецка пострадал в результате подрыва мины «Лепесток». Мэр города Алексей Кулемзин тогда призвал местных жителей быть осторожными при ходьбе и смотреть себе под ноги.

ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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