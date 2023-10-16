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В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине «Лепесток»

Мэр Кулемзин: мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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В Петровском районе Донецка мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток». Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Петровском районе во дворе дома по проспекту Журналистов наступил на мину «Лепесток» и получил ранения мужчина 1961 года рождения», — сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.

Мэр города попросил местных жителей быть осторожными при ходьбе и смотреть себе под ноги. Он также призвал рассказывать детям об опасности.

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Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два кассетных снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

За день до этого, 15 октября, донецкое агентство новостей сообщило, что от полученных во время обстрела Кировского района Донецка ранений умер мальчик 2013 года рождения. Сначала ребенка госпитализировали, позже он скончался уже в медицинском учреждении.

ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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