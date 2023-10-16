ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«11:00 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится сообщении.

Ранее, 6 октября, СЦКК сообщил о 14 кассетных снарядах, выпущенных ВСУ по Донецку. Часть удара также пришлась по Максимильяновке Петровского района города. В направлении населенного пункта в общей сумме было выпущено семь кассетных снарядов.

До этого, 27 сентября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обстреле кассетными снарядами со стороны ВСУ по Кировскому, Киевскому, Петровскому районам Донецка, а также по Горловке. В результате удара повреждения получили шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».