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В Донецке ребенок умер от полученных при обстреле со стороны ВСУ ранений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мальчик умер при обстреле Кировского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 октября, пишет Донецкое агентство новостей в своем Telegram-канале.

Ранее о том, что ребенок тяжело ранен, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Кировского района по улице Лазурной получил ранение мальчик 2013 года рождения. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения с тяжелыми ранениями», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики восемь раз с начала суток обстреляли город. Кировский район попал под удар в 12:30. Противником было выпущено три снаряда натовского калибра — 155 мм.

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Днем ранее стало известно, что два человека погибли и один получил ранения в результате обстрела больницы в Донецке со стороны киевского режима. Уточняется, что обстрелу также подверглась школа в Ясиноватском районе города на улице Гагарина.

ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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