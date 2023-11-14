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Эксперт оценил заявления Санду о долге Молдавии перед «Газпромом»

Санду заявила об ответственности «Газпрома» за долги Молдавии: мнение Гулиева
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sean Kilpatrick
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Президент Молдавии Майя Санду заявила об ответственности «Газпрома» в связи с долгом молдавской стороны за газ, а также сообщила, что ее не беспокоит отсутствие согласования отчета аудита долга наблюдательным советом «Молдовагаза». Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев объяснил «Известиям» 14 ноября, что молдавский президент выступает с такими высказываниями на фоне «неудачных» для ее сторонников муниципальных выборов и пытается обвинить во внутренних бедах экономики другую страну.

«Учитывая, мягко говоря, «неудачные» для сторонников Санду недавние выборы, президенту Молдовы легче обвинить во внутренних бедах экономики другую страну. Под эту роль для Санду прекрасно подошла Россия. С учетом стремления правительства Молдовы войти в Евросоюз она хочет быть в тренде европейской внешней политики. Не удивлюсь, если правительство страны и дальше будет обвинять «Газпром» в сокращении поставок газа. Это может усугубить и без того непростой диалог «Газпром» – «Молдовагаз» – правительство Молдовы», — отметил эксперт.

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Накануне в «Газпроме» сообщили, что наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный министерством энергетики республики отчет аудита исторической задолженности за газ из РФ. Там подчеркнули, что отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности. В компании добавили, что выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность долга.

Ранее, 27 октября, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя «Известиям» заявления Санду о том, что республика готова выплатить «Газпрому» только $9 млн из $700 млн долга, отметил, что Молдавия занимает хамскую позицию.

6 сентября сообщалось, что власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн.

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