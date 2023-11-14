Большая часть наемников в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются наркоманами и преступниками, совершившими тяжкие преступления. Об этом 14 ноября рассказал пленный наемник ВСУ, гражданин Грузии Георгий Чубетидзе.

«В нашем иностранном батальоне служат и поляки, и британцы, и американцы, и бразильцы, и испанцы — люди из разных стран. <…> Большая часть из них являются преступниками и наркоманами», — рассказал он на видео, распространенном Минобороны РФ 14 ноября.

Чубетидзе уточнил, что большинство наемников совершали тяжкие преступления у себя на родине. При этом у них нет жалости к мирному населению.

«Были у нас два француза, которых местные жители не пустили в дом, и они застрелили местного мужика. Еще бывало, что были сложные задачи, и за невыполнение задачи командиры стреляли в рядовых», — поделился мужчина.

По словам Чубетидзе, он служил по контракту во 2-м Интернациональном легионе ВСУ на должности стрелка-снайпера. Его завербовали сотрудники СБУ, когда он находился под следствием на Украине. В результате он подписал контракт с ВСУ.

Мужчина проходил обучение в течение трех месяцев, среди инструкторов были граждане США, Великобритании и Канады. Он указал, что инструкторы уделяли много внимания психологической подготовке и внушали, что нужно убивать как можно больше русских.

Обеспечение наемников из Иностранного легиона вооружением, боеприпасами и оружием шло исключительно из стран НАТО, подчеркнул Чубетидзе. Проблем со снабжением на учениях, по его словам, не было.

Еще один грузинский наемник, Георгий Гоглидзе, сообщил, что он проходил подготовку в ФРГ. Его обучали инструкторы из США, Франции, Германии и Польши, добавил он.

Гоглидзе отметил, что за каждого убитого российского военнослужащего ему обещали $300.

В начале ноября российский разведчик Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказал о сражении с французскими снайперами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По его словам, помимо французов, также встречались наемники-афроамериканцы и поляки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.