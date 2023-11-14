ФСБ России предотвратила теракт в Челябинске, задержан местный житель

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Челябинске попытку террористического акта с использованием самодельных зажигательных гранат. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в региональном управлении ведомства.

Сотрудники задержали мужчину, который намеревался кинуть бутылки с зажигательной смесью в одно из административных зданий.

Также опубликовано видео задержания. На кадрах видно, что в руке у подозреваемого была зажигалка, а в пакете были бутылки с горючей жидкостью.

«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, этот человек намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты», — заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), задержанный находится в СИЗО.

Накануне пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщила о задержании гражданина Украины, готовящего подрывы на объектах жизнеобеспечения региона для срыва отопительного сезона.

По словам задержанного, он поддерживал связь с Службой безопасности Украины через интернет.