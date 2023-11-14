Новый вид растений нашли на берегу озера под Астраханью

В Астраханской области обнаружили новый вид растений. Его назвали схеноплектус солелюбивый. Открытие совершили ученые из Института биологии внутренних вод РАН и Астраханского государственного университета.

Растение обнаружили на берегу озера Картоюльген в Наримановском районе. Оно принадлежит семейству осоковых, является узколокальным неоэндемиком. Как поясняет «Астрахань-24», это означает, что растет этот вид только в одном месте на планете. Его площадь ареала — 3 кв. км. Растение предпочитает засоленные ильменные почвы и озера с высокой минерализацией воды.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Биотехнология, микробиология и почвоведение» АГУ Алексей Лактионов рассказал, что причиной возникновения схеноплектуса солелюбивого является эволюционный процесс, происходивший около 6–8 тыс. лет назад, когда уровень Каспийского моря менялся.

Ученые считают, что открытие этого вида растения имеет огромное значение для науки, поскольку каждый вид — это уникальный источник генов и биологического разнообразия. Так, специалисты начали изучать схеноплектус солелюбивый с точки зрения его лекарственных свойств, его способности указывать на загрязнение среды солями тяжелых металлов.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области планируют выращивать сафлор, который служит как отличной заправкой для блюд, так и ценным компонентом парфюмерии. Экспериментальные посадки этого растения уже провели в Черноярском районе.