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Поля Астраханской области засеют сафлором

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В Астраханской области будут выращивать сафлор, который служит отличной заправкой для блюд, так и ценным компонентом парфюмерии. Экспериментальные посадки этого растения уже провели в Черноярском районе, сообщает «Астрахань-24» в пятницу, 16 июня.

Сафлором засеяли площадь в 500 га. На каждом из семи участков используются разные удобрения и интервалы между рядами. Таким образом предприятие «Агро Яр» подбирает технологию, которая позволит получить наибольший урожай.

По словам директора по производству компании «Агро Яр» Николая Лескова, сафлор лучше, чем другие культуры, подходит для возделывания в условиях климата Астраханской области. Аграрии работают с сортом, который вывели в Прикаспийском НИИ аридного земледелия в селе Соленое Займище. Одной из задач выращивания сафлора является рекультивация земель, чтобы выращивать другие овощи.

В планах компании восстановить 12 тыс. га неиспользуемых сельхозугодий в течение пяти лет. Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного на ПМЭФ с правительством Астраханской области. Документ в 2022 году подписали губернатор региона Игорь Бабушкин и руководство «Агро Яр».

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