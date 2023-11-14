МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»

Владелец Telegram-канала «Утро Дагестан», через который, в частности, распространялись призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, Абакар Абакаров объявлен в розыск. Это следует из информации базы МВД России во вторник, 14 ноября.

По какой статье он разыскивается, не уточняется.

Ранее канал был заблокирован.

О том, что владельцем Telegram-канала является именно Абакаров, источник «Известий» сообщил 2 ноября. По его информации, мужчина находится в Стамбуле и работает в рамках информационной борьбы Запада. Он устроился на работу в фирму Hillmen Еstate, которая занимается недвижимостью. «Утро Дагестан» он зарегистрировал в марте 2022 года, используя украинский номер.

Как писали «Известия», Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, которые получали финансирование от иностранных некоммерческих организаций (НКО). В частности, Абакаров получал финансирование от экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Telegram-канал «Утро Дагестан» администрировался с Украины.

Кроме того, еще в августе в Дагестане были проведены обыски и задержания по месту жительства пособников и модераторов данного Telegram-канала. Мероприятия проводились по 13 адресам, в ходе них изъяли компьютеры и средства связи. Также было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

«Утро Дагестан» — проект, аналогичный «Утру февраля». Планировалось создать такие площадки по всей России, но реализовать задумку удалось только в Дагестане. По словам собеседника «Известий», к Telegram-каналу привлечены участники бывшего ваххабитского бандподполья, которое было разгромлено в 2018 году. Те, кому удалось тогда залечь на дно, работают на украинский центр информационно-психологических операций.