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Источник раскрыл личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek via w
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Установлен владелец Telegram-канала «Утро Дагестан», который ранее был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале. Об этом 2 ноября сообщил источник «Известий».

Администратором канала оказался Абакар Абакаров, уроженец Махачкалы. По информации собеседника издания, он находится в Стамбуле и работает в рамках информационной борьбы Запада.

Абакаров пробовал себя в разных сферах, в том числе с бизнесе и политике. С 2013 года он начал пытаться организовывать различные митинги, а в 2016-м переехал в Одессу, где совместно с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) создал «Исламскую школу».

После начала спецоперации по защите Донбасса Абакаров покинул Украину и обосновался в Турции. Там он устроился на работу в Hillmen Еstate, которая занимается недвижимостью.

В марте 2022 года Абакаров, используя украинский номер, зарегистрировал «Утро Дагестан». По имеющимся сведениям, Telegram-канал образует информационную сетку из 17 каналов, в которых от 500 до 20 тыс. подписчиков.

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О том, что Telegram-канал «Утро Дагестан», призывавший выходить 29 октября на митинг к аэропорту Махачкалы с антиизраильскими лозунгами, администрировался с Украины, заявил 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов.

Еще в августе в Дагестане были проведены обыски и задержания по местам жительства пособников и модераторов Telegram-канала «Утро Дагестан». Как рассказал источник «Известий», мероприятия проводились по 13 адресам, в ходе них изъяли компьютеры и средства связи. Также было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

«Утро Дагестан» — проект, аналогичный «Утру февраля». Планировалось создать такие площадки по всей России, но реализовать задумку удалось только в Дагестане. По словам собеседника «Известий», к Telegram-каналу привлечены участники бывшего ваххабитского бандподполья, которое было разгромлено в 2018 году, — те, кому удалось тогда «залечь на дно», работают на украинский центр информационно-психологических операций.

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