Владелец «Утро Дагестан» был связан с финансируемыми из-за рубежа радикалами

Владелец Telegram-канала «Утро Дагестан», который был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале, Абакар Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, которые получали финансирование от иностранных некоммерческих организаций (НКО). Об этом 3 ноября сообщил источник «Известий».

Одним из принимавших участие в работе Telegram-канала является уроженец Махачкалы Тимур Талканов 1970 года рождения. Известно, что он является приверженцем экстремистских религиозных взглядов и состоит на учете в МВД Дагестана по категории «экстремист».

В 2000 году он был привлечен к уголовной ответственности за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Дагестане. Также известно о его связях с террористической организацией «Хизб ут-тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

В соцсетях, включая Telegram-канал и YouTube «Утро Дагестан», Талканов распространяет видеоролики, содержание которых дискредитирует органы власти России и официального мусульманского духовенства. Также он призывает отказываться от участия в спецоперации по защите Донбасса и призывает к участию в несанкционированных митингах на территории Дагестана.

По данным источника, с 2014 года махачкалинец проживает в Турции.

Кроме того, установлено, что Абакаров близко контактировал и получал финансирование для своего Telegram-канала от экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Связь Абакарова с Пономаревым позволяет заявить о причастности к антироссийской деятельности по инспирированию протестных акций и призывам к экстремистской деятельной ресурса «Утро Дагестан» при координации иностранных спецслужб, отметил источник.

О том, что владельцем заблокированного Telegram-канала «Утро Дагестан» является Абакаров, источник «Известий» сообщил 2 ноября. По его информации, он находится в Стамбуле и работает в рамках информационной борьбы Запада. Абакаров устроился на работу в фирму Hillmen Еstate, которая занимается недвижимостью.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Telegram-канал «Утро Дагестан», призывавший выходить 29 октября на митинг к аэропорту Махачкалы с антиизраильскими лозунгами, администрировался с Украины.

Еще в августе в Дагестане были проведены обыски и задержания по месту жительства пособников и модераторов Telegram-канала «Утро Дагестан». Как рассказал источник «Известий», мероприятия проводились по 13 адресам, в ходе них изъяли компьютеры и средства связи. Также было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

«Утро Дагестан» — проект, аналогичный «Утру февраля». Планировалось создать такие площадки по всей России, но реализовать задумку удалось только в Дагестане. По словам собеседника «Известий», к Telegram-каналу привлечены участники бывшего ваххабитского бандподполья, которое было разгромлено в 2018 году, — те, кому удалось тогда «залечь на дно», работают на украинский центр информационно-психологических операций.