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В «Ростехе» сообщили о росте боевых возможностей Су-57

«Ростех»: боевые возможности истребителя Су-57 продолжают расти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 наращиваются, внедряются самые современные технологии. Об этом 14 ноября «РИА Новости» сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что платформа Су-57 эволюционирует, эффективность истребителя продолжает расти.

«Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения», — добавили в «Ростехе».

В настоящее время Су-57 проходит летные испытания с двигателем второго этапа, рассказали в госкорпорации. Там подчеркнули, что в рамках действующего серийного контракта запланирована поставка самолета с новым двигателем.

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Это многофункциональные машины нового поколения

Ранее, 13 октября, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал «Известиям» преимущества истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности и огневой мощи. Кроме того, он малозаметен.

Накануне о превосходстве Су-57 над зарубежными аналогами по огневой мощи также писал журнал Military Watch. Издание отметило, что одним из главных преимуществ самолета является возможность использовать ракету P-37М, которая эффективно применяется в зоне специальной военной операции. В частности, он может поражать цели на дальности 400 км, что в два раза превышает тот же показатель аналогов из США и Китая.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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