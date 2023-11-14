ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске

Сотрудники ФСБ пресекли попытку террористического акта в Челябинске с использованием самодельных зажигательных гранат. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщают местные публики со ссылкой на управление спецслужбы по региону.

Силовики задержали человека, который, по версии следствия, намеревался бросить коктейль Молотова в одно из административных зданий.

«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, этот человек намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты», — приводится заявление ФСБ в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

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