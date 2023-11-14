Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине предрекли переговоры с Россией из-за принуждения со стороны Запада
Мир
Пять человек погибли при операции ВВС Израиля на Западном берегу
Мир
В США усомнились в возможности победы Украины над Россией
Мир
Колумбия предложит присвоить Палестине статус полноправного члена ООН
Спорт
Медведев обыграл Рублева на старте Итогового турнира ATP
Мир
В Польше заявили о транспортной войне с Украиной
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Мир
Экс-морпех США заявил о поражении киевских властей в конфликте с Россией
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Мир
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Армия
Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении
Мир
Американская правозащитная организация подала иск против Байдена
Мир
Публицист Херш заявил о неспособности США повлиять на Израиль

ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ пресекли попытку террористического акта в Челябинске с использованием самодельных зажигательных гранат. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщают местные публики со ссылкой на управление спецслужбы по региону.

Силовики задержали человека, который, по версии следствия, намеревался бросить коктейль Молотова в одно из административных зданий.

«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, этот человек намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты», — приводится заявление ФСБ в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023