Литва, Латвия и Чехия возглавили список самых пьющих стран мира

Список самых пьющих стран мира возглавили Латвия и Литва, сообщает Fox News. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила потребление спиртных напитков в 48 странах и обнародовала результаты.

Выяснилось, что жители прибалтийских стран выпивают в среднем 12 л алкоголя в год.

Далее в списке следуют Чехия, Эстония и Болгария, где потребляют на литр меньше. Данных по России в отчете нет.

«Употребление алкоголя снизилось в 23 странах в период с 2011 по 2021 год, при этом наибольшее сокращение произошло в Литве и Ирландии», — сказано в публикации от 9 ноября.

При этом потребление алкоголя выросло в Мексике и Норвегии, но на литр.

Ранее, 27 сентября, врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала о вреде пива. По ее словам, если злоупотреблять данным напитком, то могут повыситься риски инсульта, инфаркта, сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, аневризмы аорты. При этом, напиток несет в себе пользу, если его употреблять в умеренных дозировках, а именно не более 100 мл в неделю, указала она.